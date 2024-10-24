Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres Gibran Tinjau Proyek Air WIKA, Tekankan Rampung Tepat Waktu

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |18:56 WIB
Wapres Gibran Tinjau Proyek Air WIKA, Tekankan Rampung Tepat Waktu
Wapres Gibran Tinjau Proyek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke salah satu proyek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 di Jalan Pluit Timur Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis (24/10/2024).

Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Gibran menekankan terkait penyelesaian JSDP secara tepat waktu agar bisa segera beroperasi dan mengatasi bahaya limbah di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan. Adapun progres proyek yang sudah mencapai 17,59% tersebut ditargetkan dapat selesai pada tahun 2026.

Proyek yang dikerjakan WIKA ini diharapkan dapat mencegah dampak langsung terhadap kondisi air dan sanitasi atas produksi limbah di DKI Jakarta yang disebabkan padatnya pemukiman penduduk, area bisnis, dan industri.

Dalam agenda kunjungan itu, Wapres Gibran mengecek semua sudut proyek dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, dan sesekali terlibat diskusi dengan beberapa pekerja proyek untuk memastikan kualitas pembangunan proyek.

Halaman:
1 2
