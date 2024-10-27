Pasangan Dharma-Kun Siapkan BPJS Gratis untuk Ojol

JAKARTA - Pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyiapkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan gratis untuk para pengemudi ojek online (ojol). Kun menjelaskan, aplikasi Jaki akan menjadi superApp yang bisa digunakan untuk memesan ojol.

BACA JUGA: Pramono Janji Buka 500 Ribu Lapangan Kerja di Jakarta

"Ojek online di aplikasi Jaki dengan tidak adanya potongan untuk para ojol, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja gratis untik ojol," kata Kun dalam debat kedua Cagub Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Kun juga memastikan akan memperbaiki transparansi hingga layanan publik dengan optimalisasi teknologi blockchain. Menurutnya, lompatan ekonomi digital diperlukan agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

"Dengan tranparansi tidak adalagi pungli dan korupsi, dan tidak ada manipulasi data," paparnya.