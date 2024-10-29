Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Petani Dihapus, Wamentan: Kita Ikuti Prosesnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |18:20 WIB
Utang Petani Dihapus, Wamentan: Kita Ikuti Prosesnya
Wamentan Sudaryono Soal Pemutihan Utang Petani. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana memutihkan utang petani. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono pun menyambut positif karena rencana tersebut hal yang sangat baik.

Wamentan berharap agar keinginan Prabowo Subianto itu bisa segera terealisasi. Dirinya mengaku akan mengikuti setiap prosesnya.

"Saya kira, ada willingness yang sangat baik ya. Ini adalah will, kehendak politik dari Presiden, dan semoga kita semua sama-sama kita berharap apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden itu bisa segera direalisasikan," kata Wamentan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta pada Selasa (29/10/2024).

"Saya kira itu sudah menjadi sebuah konsensus atau semacam keputusan yang nanti kita tinggal tunggu dan kita ikuti prosesnya," lanjutnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Presiden akan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memutihkan utang para nelayan dan petani terhadap perbankan pada pekan depan.

Hashim menyebut ada sekitar 6-9 juta petani dan nelayan di Indonesia yang masih terlilit utang dengan perbankan. Utang-utang tersebut sebagian adalah utang di masa lampau sejak terjadinya krisis moneter 1998.

"Mungkin minggu depan, pak Prabowo akan teken suatu Perpres pemutihan. Sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, semua sudah sesuai, mungkin minggu depan beliau akan tandatangan pemutihan (utang petani dan nelayan)," katanya beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180506/purbaya-dtav_large.jpg
8 Fakta Cara Purbaya Lunasi Utang Rp9.138 Triliun, Minta Masyarakat Tak Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179647/purbaya-5C1A_large.jpg
Purbaya Pakai Cara Ini Lunasi Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement