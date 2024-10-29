Utang Petani Dihapus, Wamentan: Kita Ikuti Prosesnya

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana memutihkan utang petani. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono pun menyambut positif karena rencana tersebut hal yang sangat baik.

Wamentan berharap agar keinginan Prabowo Subianto itu bisa segera terealisasi. Dirinya mengaku akan mengikuti setiap prosesnya.

"Saya kira, ada willingness yang sangat baik ya. Ini adalah will, kehendak politik dari Presiden, dan semoga kita semua sama-sama kita berharap apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden itu bisa segera direalisasikan," kata Wamentan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta pada Selasa (29/10/2024).

"Saya kira itu sudah menjadi sebuah konsensus atau semacam keputusan yang nanti kita tinggal tunggu dan kita ikuti prosesnya," lanjutnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Presiden akan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memutihkan utang para nelayan dan petani terhadap perbankan pada pekan depan.

Hashim menyebut ada sekitar 6-9 juta petani dan nelayan di Indonesia yang masih terlilit utang dengan perbankan. Utang-utang tersebut sebagian adalah utang di masa lampau sejak terjadinya krisis moneter 1998.

"Mungkin minggu depan, pak Prabowo akan teken suatu Perpres pemutihan. Sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, semua sudah sesuai, mungkin minggu depan beliau akan tandatangan pemutihan (utang petani dan nelayan)," katanya beberapa waktu lalu.