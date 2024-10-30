Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kredit Usaha Alsintan: Langkah Strategis Menuju Swasembada Pangan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |18:17 WIB
Kredit Usaha Alsintan: Langkah Strategis Menuju Swasembada Pangan
Kementan melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meluncurkan skema Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).  (Foto: Dok Kementan)
A
A
A

Jakarta – Sebagai upaya mewujudkan visi swasembada pangan seperti digaungkan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meluncurkan skema Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).  

Kredit Usaha Alsintan merupakan inisiasi kredit pembiayaan terhadap usaha alat dan mesin pertanian yang didanai tidak hanya dari beban anggaran pemerintah, namun juga dengan menggandeng keterlibatan sektor perbankan sebagai solusi bagi para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. 

Direktur Pembiayaan Tedy Dirhamsyah menyebutkan pembiayaan alsintan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. ”Keterlibatan sektor perbankan menjadi solusi pembiayaan strategis bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian,” ujar Tedy pada  Rabu, (30/10/ 2024).

 Tedy menambahkan bahwa dengan akses Kredit Usaha Alsintan, petani dapat memiliki alat mesin pertanian yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, sehingga usaha yang dilakukan oleh para petani akan efisien.

“Dengan mengadopsi teknologi dan meningkatkan mekanisasi, kita dapat mengatasi berbagai tantangan di sektor pertanian, mendukung efisiensi waktu, biaya produksi, dan mengoptimalkan proses dari hulu ke hilir, termasuk pada Program Cetak Sawah 3 Juta Hektare,” ucapnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/298/3181778//paket_bunga_sayuran_pinus_florist-DGz3_large.jpg
Pinus Florist Cabang Bandung dan Surabaya Hadirkan Tren Paket Bunga Sayur yang Lagi Viral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181739//ilustrasi_alat_berat-U9Sd_large.jpg
Pajak Alat Berat Beri Kontribusi Nyata Percepatan Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181731//pesta_raya-pGQz_large.jpeg
Modal Transaksi Rp50 Ribu Bisa Bawa Pulang Berbagai Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/206/3181702//menteri_kebudayaan_fadli_zon-EMDx_large.jpg
Hadiri Nobar Pangku, Menbud Sambut Antusiasme Perkembangan Film Indonesia di Mata Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/11/3181705//pnm-vrnc_large.jpg
Pemberdayaan Ultra Mikro Jadi Wujud Nyata Upaya PNM Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/11/3181578//seminar_nasional_road_to_hari_ritel_nasional_2025-JGn5_large.jpeg
Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025: UMKM, Ritel dan Teknologi Bersatu di UBM Ancol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement