Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pupuk Berkualitas dan Pendampingan Petani demi Capai Target Swasembada Pangan

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |12:48 WIB
Pupuk Berkualitas dan Pendampingan Petani demi Capai Target Swasembada Pangan
Pupuk Berkualitas dan Pendampingan Petani demi Capai Target Swasembada Pangan (Foto: Zahra/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam waktu 3-4 tahun ke depan guna mengamankan ketahanan pangan Indonesia.

Swasembada pangan menjadi program prioritas yang menjadi perhatian utama bagi Prabowo. Sebab, swasembada pangan merupakan sebuah keharusan, mengingat Indonesia adalah negara agraris yang tidak boleh bergantung dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Menanggapi arahan ini, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung target swasembada pangan tersebut dengan berbagai inisiatif.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung target swasembada pangan melalui penyediaan pupuk berkualitas dan program pendampingan bagi petani.

“Kami dari Pupuk Indonesia yang jelas men-support” ujar Tri Wahyudi saat acara Kartini Tani Indonesia 'Panen Raya Komoditas Padi Organik di Kampung Agro Edu Wisata Organik Mulyaharja Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/1/2024).

Pupuk Indonesia 

Menurutnya, dalam meningkatkan produktivitas pertanian, peran perempuan juga perlu diperhatikan. “Seperti yang dijelaskan, ada 14,4% lebih petani pekerja wanita. Bahkan, hasil survei di lapangan menunjukkan 24% keputusan untuk membeli pupuk ada di ibu-ibu,” katanya.

Dalam mendukung target swasembada pangan, Pupuk Indonesia juga berfokus pada peningkatan pertanian organik di berbagai wilayah. “Kebetulan, yang kita datangi ini kawasan organik. Kalau organik ini enggak sembarangan, enggak pakai blue chemical, tapi pakai bubuk hayati dan kelambu,” jelas Tri.

Menurutnya, perlakuan khusus terhadap pertanian organik penting untuk menjaga lingkungan sekaligus mencegah hama tanpa merusak ekosistem alami. Tri menambahkan bahwa target swasembada pangan merupakan hasil kerja sama berbagai BUMN seperti ID Food, PTPN, Perum Bulog hingga Pupuk Indonesia.

“Kami sebagai produsen pupuk dengan program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) kami menyediakan teknologi, edukasi, pendampingan, kami juga sudah menyiapkan uji tanah sehingga tidak sembarang menabur bubuk,” katanya.

 Pupuk Indonesia

Dengan adanya uji tanah yang komprehensif, Pupuk Indonesia dapat mengevaluasi kekurangan nutrisi tanah dan menyiapkan formula pupuk yang sesuai untuk mendukung produktivitas pertanian.

Sementara itu, Tri Wahyudi menjelaskan target suplai pupuk subsidi yang ditetapkan hingga akhir tahun mencapai 9,5 juta ton. Saat ini, realisasi baru mencapai 5,8 juta ton, Untuk itu, Pupuk Indonesia terus mempercepat penyaluran pupuk subsidi di semester kedua tahun ini guna memenuhi target tersebut.

“InsyaAllah, jika melihat data dari BMKG yang menunjukkan hujan mulai naik di bulan November, kita optimis bisa mensupport hingga akhir bulan Desember,” katanya.

Dengan kesiapan Pupuk Indonesia dalam penyediaan pupuk, pengujian tanah, serta penguatan kolaborasi dengan BUMN lainnya, perusahaan berkomitmen mendukung target swasembada pangan yang diusung oleh Prabowo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181575/mentan_amran-J97R_large.jpg
Amran Bakal Copot Manager Pupuk Indonesia yang Tak Serius Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149672/wamentan-VJib_large.jpg
Wamentan Sudaryono Jadi Komut Pupuk Indonesia, Petani Punya Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149309/pupuk_indonesia-fSA2_large.jpg
Tertinggi Sepanjang Sejarah, Penyaluran Pupuk Subsidi Tembus 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149307/pupuk_indonesia-LS4f_large.jpg
Pupuk Indonesia Jamin Ketersediaan 2 Juta Ton Stok Pupuk, Siap Distribusi ke Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148401/yovie-Z5yX_large.jpg
Profil Yovie Widianto dari Panggung Musik ke Komisaris Pupuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148393/yovie-QfiG_large.jpg
Yovie Widianto Jadi Komisaris Pupuk Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement