HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Putar Otak Naikkan Lifting Minyak RI hingga Subsidi Energi Tepat Sasaran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |15:39 WIB
Prabowo Putar Otak Naikkan Lifting Minyak RI hingga Subsidi Energi Tepat Sasaran
Menteri ESDM Bahlil soal Lifting Minyak (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta. Rapat itu membahas langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong kemandirian energi nasional dan memastikan subsidi energi yang tepat sasaran.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa fokus utama diskusi adalah meningkatkan lifting minyak dalam negeri yang saat ini tersebar di 301 wilayah kerja.

“Kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum Plan of Development (POD), ini akan kita lakukan,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil juga menekankan pentingnya program revitalisasi 4.500 sumur minyak idle well, yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo guna mencapai kemandirian energi. Sebagai upaya percepatan di lapangan, Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, Aris Marsudiyanto, turut diminta untuk berperan aktif dalam mengatasi hambatan-hambatan teknis yang ada.

“Saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan-percepatan di lapangan kalau ada kendala,” ungkap Bahlil.

2
