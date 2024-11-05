Sepak Terjang Nicke Widyawati, Mantan Dirut Pertamina yang Pernah Jadi Insinyur Lapangan

JAKARTA - Nicke Widyawati yang merupakan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), sempat menjajaki berbagai posisi di perusahaan lain. Kini PT Pertamina mengganti posisi Direktur Utama dengan Simon Aloysius yang sebelumnya menempati posisi sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Nama Nicke Widyawati sudah tidak asing dalam PT Pertamina karena telah menjabat sebagai dirut selama 6 tahun berdasarkan Surat Keputusan no. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina, Senin (4/11/2024).

Sebelum menjabat sebagai Dirut, Nicke juga sempat menjalani berbagai pekerjaan lain. Saat duduk di bangku kuliah, ia pernah menjadi pegawai Bank Duta Cabang Bandung.

Selain itu, ia juga sempat bekerja sebagai insinyur lapangan di PT Rekayasa Industri (Rekind). Menariknya saat bekerja lapangan, Nicke kerap memanjat tower menggunakan helm konstruksi dan alat pelindung untuk mengecek proyek.

"Dari seorang bankir ketika kerja sambil kuliah, lulus saya mengambil profesi sebagai seorang insinyur di lapangan. Jadi saya memakai helm ini setiap hari, memanjat-manjat tower, keliling lapangan. Ini saya lakukan bertahun-tahun. Di sini lah (Rekind) belajar banyak hal," ujar Nicke, dikutip dari YouTube BUMN Muda.