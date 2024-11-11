Daftar 3 Bansos yang Cair November 2024

JAKARTA – Daftar tiga bansos yang cair di bulan November 2024. Pemerintah kembali memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Indonesia.

Bansos yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ini bertujuan untuk membantu orang-orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, tujuan adanya Bansos ini juga untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Pemerintah memiliki beberapa jenis Bansos yang disalurkan untuk membantu masyarakat.

Berikut 3 Bansos yang bakal cair November 2024, dirangkum oleh Okezone, Senin (11/11/1024).

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Bansos dari pemerintah yang masih beroperasi hingga November 2024 ini.

PKH merupakan Bansos berbentuk bantuan tunai yang diberikan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencairan PKH ini dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Tahap keempat akan dimulai pada November 2024.

BACA JUGA: Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos November 2024

2. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga yang tidak mampu mendapatkan akses lebih baik ke pendidikan.

PIP merupakan bagian dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tetap bersekolah dan tidak putus sekolah.