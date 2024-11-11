Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buka Kantor di Palembang, MNC Bank Manjakan Nasabah dengan Berbagai Produk

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |17:39 WIB
Buka Kantor di Palembang, MNC Bank Manjakan Nasabah dengan Berbagai Produk
MNC Bank buka kantor cabang di Palembang (Foto: MPI)
A
A
A

PALEMBANG MNC Bank resmi membuka kantor cabang di wilayah Palembang Sumatra Selatan (Sumsel). Setelah resmi membuka Kantor Cabang (KC) di Kota Palembang, MNC Bank memastikan memberikan layanan dan produk perbankan yang memiliki line-up serupa seperti yang disuguhkan oleh jaringan kantor MNC Bank lainnya yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, mengatakan bahwa nasabah dapat mengakses kebutuhan layanan perbankan seperti pembukaan tabungan, giro, dan deposito.

"Di KC Palembang juga dapat menerima pengajuan fasilitas kredit, mulai dari modal kerja, investasi, UMKM, hingga kartu kredit," ujar Rita usai peresmian KC MNC Bank di Palembang, Senin (11/11/2024).

1 2
Telusuri berita finance lainnya
