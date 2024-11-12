Berapa Uang yang Didapat dari Bantuan PBI JK?

JAKARTA - Berapa uang yang didapat dari bantuan PBI JK? Program bantuan sosial (bansos) PBI JK, yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan.

PBI JK, yang merupakan singkatan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

BACA JUGA: 6 Langkah Cek NIK KTP Penerima Bansos

Bantuan ini biasanya disalurkan kepada warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Penerima manfaat program PBI JK akan memperoleh Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang memungkinkan mereka mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa biaya.

BACA JUGA: Daftar 3 Bansos yang Cair November 2024

Besaran iuran PBI JK yang dibayarkan oleh pemerintah pusat adalah Rp42.000 per orang per bulannya, dan dana tersebut langsung diberikan kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat penerima terdaftar. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan hanya dapat digunakan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS.