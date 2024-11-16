Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Arti Warna Helm Proyek Berdasarkan Jabatan

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |19:03 WIB
7 Arti Warna Helm Proyek Berdasarkan Jabatan
7 warna helm berdasarkan jabatan (Foto: Okezone)
JAKARTA – 7 arti warna helm proyek berdasarkan jabatan. Bagi pekerja konstruksi dan yang sering bekerja di lapangan, helm proyek adalah salah satu alat pelindung diri (APD) utama. Tetapi tak hanya berfungsi untuk melindungi, warna helm proyek memiliki arti dan peran penting yang membedakan jabatan dan tanggung jawab masing-masing pekerja.

Penggunaan warna helm ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3), yang juga mewajibkan penggunaan APD sesuai dengan standar Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 11/SE/M/2019, ini adalah 7 arti warna helm proyek berdasarkan jabatannya yang sudah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (16/11/2024):

1. Helm Proyek Kuning – Pekerja Umum

Helm kuning biasanya dikenakan oleh subkontraktor atau pekerja sipil di lapangan. Para pekerja yang memakai helm ini biasanya juga dilengkapi dengan rompi berwarna kuning cerah untuk membantu meningkatkan visibilitas mereka di lokasi proyek. Helm ini menandakan mereka berada dalam peran operasional yang menangani pekerjaan fisik atau konstruksi secara langsung.

2. Helm Proyek Merah – Unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Helm berwarna merah digunakan oleh tim K3 yang bertanggung jawab memastikan keselamatan di lokasi kerja. Pekerja K3 memantau penerapan sistem keselamatan, memeriksa APD dan meninjau apakah setiap pekerja sudah mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Dengan warna merah yang mencolok, helm ini memberi sinyal bahwa pengguna memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan seluruh tim.

3. Helm Proyek Putih – Kepala Proyek

Helm putih dipakai oleh para manajer, seperti Kepala Proyek, Pelaksana, atau Kepala Pelaksana. Helm ini juga sering diberikan kepada tamu yang berkunjung ke lokasi proyek. Warna putih melambangkan otoritas dan tanggung jawab, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta peran lebih besar dalam mengawasi pekerjaan dan membuat keputusan penting di lapangan.

4. Helm Proyek Hijau – Pengawas atau Peneliti Lingkungan

Helm hijau digunakan oleh pekerja yang fokus pada aspek lingkungan di lokasi proyek, seperti peneliti atau pengawas lingkungan dan petugas kebersihan. Warna hijau melambangkan “Go Green” sebagai pesan akan kesadaran lingkungan. Mereka bertugas memastikan agar proyek berjalan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Halaman:
1 2
