Intip Produksi Pipa Seamless Migas di Indonesia

BATAM - Target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bopd) serta gas 12 ribu juta kaki kubik per hari (MMscfd) masih terus dijaga. Maka itu industri pendukung dalam negeri juga harus siap sekaligus melanjutkan tren positif pertumbuhan industri dalam negeri.

PT Rainbow Tubulars Manufacture (RTM) merupakan salah satu industri pendukung industri migas tanah air dan satu-satunya yang memproduksi pipa seamless atau Oil Country Tubular Goods (OCTG). Perusahaan yang menjadi bagian dari PT Sunindo Pratama Tbk (SUNI) memproduksi pipa seamless dan sudah tersertifikasi API 5CT (Casing & Tubing) dan API 5L (Line Pipe).

Direktur Komersial dan Bisnis Rainbow Tubulars Manufacture Barkeilona, mengungkapkan RTM saat ini sedang membangun plant atau pabrik kedua dengan kapasitas mencapai 40.000 ton per tahun dengan total investasi lebih dari Rp300 miliar.

"Dengan adanya tambahan new plant kapasitas 40.000 ton jadi total kapasitas produksi 70.000 ton per tahun. Harapannya target kami kuartal 3 tahun 2025 rampung," ujar Barkei saat kunjungan awak media di pabrik PT Rainbow Tubulars Manufacture disela kegiatan Media Gathering dan SKK Migas, Batam dikutip, Jumat (22/11/2024).

Penggunaan OCTG yang dibuat di dalam negeri dalam proyek migas tentu membuat operasional menjadi lebih efisien selain itu, pipa seamless produksi Rainbow Tubulars Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) sudah mencapai lebih dari 50%. Tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri RTM juga sudah mampu melakukan ekspansi bisnis dan memasok produknya ke Rusia, Kanada serta Amerika Serikat.

Menurut Barkeilona, pipa seamless Rainbow Tubulars dipasok untuk memenuhi kebutuhan operasional beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), antara lain Pertamina EP, Pertamina Hulu Rokan (PHR), Medco E&P Indonesia, Petrochina serta Energi Mega Persada (EMP) yang memiliki banyak kegiatan produksi.