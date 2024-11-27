Perkuat Penjaminan Surety Bond, BUMN Gandeng Korea

Anggota holding BUMN asuransi kerjasama dengan perusahaan Korea (Foto: Freepik)

JAKARTA - Anggota Holding BUMN Indonesia Financial Group (IFG), Askrindo memperluas peluang bisnis Asuransi Penjaminan atau Surety Bond di Indonesia. Askrindo meneken Perjanjian Kerjasama Surety Bond dengan Seoul Guarantee Insurance (SGI).

Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran mengatakan, kerjasama antara Askrindo dengan Seoul Guarantee Insurance, merupakan peluang bisnis mengenai penjaminan di Indonesia, yang akan sangat membantu bagi partner perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia.

“Selain dapat meningkatkan peluang bisnis baru, kerjasama ini juga sebagai pertukaran informasi underwriting, reasuransi dan industri penjaminan di Indonesia maupun Korea," paparnya, Rabu (27/11/2024).

Selain itu, kerjasama di bidang penjaminan Surety Bond ini merupakan salah satu bentuk ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Askrindo. Bentuk kerjasama tidak terbatas pada surety bond, namun juga termasuk proteksi asuransi umum bagi partner perusahaan Korea.

Fankar menambahkan Askrindo dan Seoul Guarantee Insurance (SGI) melakukan kerjasama dengan jangka waktu pertanggungan selama 3 tahun ke depan.

“Askrindo berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan mitra-mitra bisnis lainnya sehingga menjadi penyedia solusi pengelola risiko dengan layanan bernilai tambah yang berkesinambungan guna mendukung perekonomian nasional,” tambahnya lagi.