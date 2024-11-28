Inflasi Terkendali, Ekonomi Jakarta Tumbuh Solid

JAKARTA - Prospek ekonomi Jakarta terkendali dan tumbuh solid didukung oleh inflasi yang terjaga stabil. Ekonomi Jakarta juga didukung kondisi ketenagakerjaan yang membaik, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada dalam zona optimis, dan konsumsi masyarakat yang terjaga kuat.

Kinerja APBD hingga akhir Oktober resilien, dengan defisit masih terkendali disertai belanja yang meningkat dan pendapatan yang membaik. Kinerja APBD terus menguat didukung oleh beberapa jenis pajak utama yang tumbuh positif dan dukungan TKD untuk pemerataan kesejahteraan. Sinergi yang kuat antara APBN dan APBD terus diperkuat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan sebagai shock absorber untuk mengoptimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta Mei Ling, mengungkap kondisi perekonomian regional Jakarta bulan Oktober 2024 terjaga optimis. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada dalam zona optimis pada level 122,38 dan lebih tinggi dari IKE nasional 109,88.

Kenaikan indikator konsumsi dan produksi menunjukkan adanya sinyal baik untuk pertumbuhan ekonomi. Optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian yang tercermin pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terjaga pada level 148,57. Yang juga lebih tinggi dari IEK Nasional sebesar 132,36.

Sementara itu, inflasi DKI Jakarta Oktober 2024 sebesar 1,58% (yoy). Kelompok dengan andil tertinggi mempengaruhi inflasi tahunan adalah kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,06% dan 0,48%, utamanya akibat kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas global. Sementara kelompok makanan dan minuman masih mengalami inflasi dengan andil 0,03% utamanya karena naiknya harga daging ayam ras akibat kenaikan harga ayam hidup (live bird) di tingkat produsen.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Yari Yuhariprasetya menyampaikan realisasi penerimaan perpajakan nasional di wilayah Jakarta.