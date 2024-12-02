Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Makanan Minuman dan Tembakau Penyumbang Tertinggi Inflasi November 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |11:33 WIB
Harga Makanan Minuman dan Tembakau Penyumbang Tertinggi Inflasi November 2024
Harga makanan minuman dan tembakau jadi penyumbang tertinggi inflasi November (Foto: Halomoney)
A
A
A

JAKARTA – Harga makanan, minuman serta tembakau menjadi penyumbang tertinggi inflasi bulan November 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi pada November 2024 secara bulanan sebesar 0,30 persen terhadap Oktober 2024.

Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan, delapan dari sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi November 2024 merupakan komoditas yang masuk dalam Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

"Dengan empat komoditas yang memberikan andil tertinggi adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras dan minyak goreng," ungkap Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurut dia, pada November 2024, bawang merah mengalami inflasi 24,87%, tomat 58,88%, daging ayam ras 2,03%, dan minyak goreng 2,17%.

Adapun secara historis, dalam lima tahun terakhir, di setiap bulan November mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,78% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,22%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187026/bps-IaQ7_large.png
Inflasi November 2025 Capai 0,17 Persen, Harga Pangan Relatif Stabil Jelang Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187017/emas_penyumbang_inflasi-4fAE_large.jpg
Emas Jadi Penyumbang Utama Inflasi November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186999/inflasi_november_2025-qm3p_large.JPG
Inflasi November 2025 Naik 0,17 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186599/menko_airlangga-pSJc_large.jpg
Disiapkan Purbaya, Pemda Dapat Bonus Rp786 Miliar jika Berhasil Kendalikan Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182614/menko_airlangga-z3iH_large.jpeg
Airlangga Sebut Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Akan Berdampak ke Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181061/makan_bergizi_gratis-pLP8_large.jpg
BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement