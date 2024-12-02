Harga Makanan Minuman dan Tembakau Penyumbang Tertinggi Inflasi November 2024

Harga makanan minuman dan tembakau jadi penyumbang tertinggi inflasi November (Foto: Halomoney)

JAKARTA – Harga makanan, minuman serta tembakau menjadi penyumbang tertinggi inflasi bulan November 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi pada November 2024 secara bulanan sebesar 0,30 persen terhadap Oktober 2024.

Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan, delapan dari sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi November 2024 merupakan komoditas yang masuk dalam Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

"Dengan empat komoditas yang memberikan andil tertinggi adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras dan minyak goreng," ungkap Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Menurut dia, pada November 2024, bawang merah mengalami inflasi 24,87%, tomat 58,88%, daging ayam ras 2,03%, dan minyak goreng 2,17%.

Adapun secara historis, dalam lima tahun terakhir, di setiap bulan November mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,78% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,22%.