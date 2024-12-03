Bansos yang Cair di Desember 2024, Ada BLT untuk Ibu Hamil

JAKARTA - Memasuki bulan Desember 2024, Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencairkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Program ini dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu menghadapi tantangan ekonomi, terutama menjelang akhir tahun. Berbagai jenis bantuan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Beras 10 Kg, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Program Keluarga Harapan (PKH) siap dicairkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berikut daftar bansos cair di bulan Desember 2024 yang dirangkum oleh Okezone, Senin (2/12/2024):

1. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP merupakan program bantuan tunai untuk pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pada bulan Desember 2024, PIP telah memasuki tahap ketiganya.

Berikut adalah rincian jumlah bantuan sesuai dengan tingkat pendidikan:

- Siswa SD: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir).

- Siswa SMP: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir).

- Siswa SMA/Sederajat: Rp1.800.000 per tahun (Rp500.000 hingga Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir).

2. Bantuan Beras 10 Kg

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram. Program ini awalnya direncanakan berlangsung selama tiga bulan, namun diperpanjang hingga Desember 2024 untuk mencakup lebih banyak penerima manfaat.