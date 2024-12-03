Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos yang Cair di Desember 2024, Ada BLT untuk Ibu Hamil

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |06:34 WIB
Bansos yang Cair di Desember 2024, Ada BLT untuk Ibu Hamil
Daftar bansos yang cair bulan ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki bulan Desember 2024, Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencairkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Program ini dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu menghadapi tantangan ekonomi, terutama menjelang akhir tahun. Berbagai jenis bantuan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Beras 10 Kg, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Program Keluarga Harapan (PKH) siap dicairkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berikut daftar bansos cair di bulan Desember 2024 yang dirangkum oleh Okezone, Senin (2/12/2024):

1. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP merupakan program bantuan tunai untuk pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pada bulan Desember 2024, PIP telah memasuki tahap ketiganya.

Berikut adalah rincian jumlah bantuan sesuai dengan tingkat pendidikan:

- Siswa SD: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir).

- Siswa SMP: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir).

- Siswa SMA/Sederajat: Rp1.800.000 per tahun (Rp500.000 hingga Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir).

2. Bantuan Beras 10 Kg

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram. Program ini awalnya direncanakan berlangsung selama tiga bulan, namun diperpanjang hingga Desember 2024 untuk mencakup lebih banyak penerima manfaat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement