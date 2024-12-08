3 Fakta Prabowo Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Dipimpin Anggito Abimanyu

Prabowo mau bentuk kementerian penerimaan negara (Foto: Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara, yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan efisiensi penerimaan negara.

Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo.

Berikut fakta menarik mengenai pembentukan Kementerian Penerimaan Negara yang sudah dirangkum oleh Okezone, Minggu (8/12/2024):

1. Anggito Abimanyu Akan Ditunjuk Jadi Menteri

Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Anggito Abimanyu akan diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Saat ini, Anggito menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Itu akan ditangani oleh Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru nanti,” ujar Hashim dalam Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).