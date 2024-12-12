Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak Promo 12.12 dari MNC Bank, Cek di Sini

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |09:48 WIB
Banyak Promo 12.12 dari MNC Bank, Cek di Sini
Promo kartu kredit MNC Bank 12.12 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banyak promo 12.12 dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank. Anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) memanjakan nasabah setianya dengan beragam promo istimewa yang dihadirkan melalui produk kartu kredit.

Menyambut momen harbolnas 12.12, berikut rangkaian promo Kartu Kredit MNC Bank yang dapat kamu manfaatkan agar transaksimu semakin hemat dan menyenangkan.

Berikut daftar promo yang diberikan MNC Bank:

- E-Commerce

Nikmati kepraktisan berbelanja melalui merchant e-commerce yang bekerjasama dengan MNC Bank. Ada Shopee yang sebentar lagi menggelar 12.12 Shopee Mega Sale yang dapat kamu manfaatkan dengan bertransaksi menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Penuhi kebutuhan sehari-hari mu di Alfagift dan nikmati potongan harga dengan menggunakan seluruh jenis Kartu Kredit MNC Bank kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank. Yang paling terkini, kamu juga dapat memanfaatkan kartu kredit FamilyMart MNC Titanium Card untuk penuhi beragam kebutuhanmu di FamilyMart.

- Transportasi Online

Untuk menunjang mobilitas kamu dalam beraktivitas sehari-hari, MNC Bank saat ini tengah bekerjasama dengan Bluebird untuk memberikan keuntungan bagi kamu dalam menggunakan taksi sebagai pilihan transportasi harian, baik itu menggunakan layanan bluebird maupun silverbird. Promo ini dapat kamu nikmati dengan menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank.

- Liburan Hemat ke Luar Negeri

Jelajahi keindahan Malaysia dengan memanfaatkan promo istimewa yang disajikan pada beberapa jenis kartu kredit MNC Bank. Nikmati penerbangan hemat ke Malaysia dengan menggunakan maskapai Malaysia Airlines dengan memanfaatkan transaksi pembelian tiketnya menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank berlogo Mastercard®️. Selain itu, kamu juga bisa menikmati hematnya penerbangan berbagai destinasi luar negeri pilihan dengan bertransaksi di Obaja Tour & Travel menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank.

Halaman:
1 2
