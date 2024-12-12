Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kartu Lansia Jakarta 2024 Dapat Berapa? Sudah Cair! Cek Rekening

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |13:08 WIB
Kartu Lansia Jakarta 2024 Dapat Berapa? Sudah Cair! Cek Rekening
Kartu Lansia Jakarta 2024 dapat berapa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kartu lansia Jakarta 2024 dapat berapa? Pencairan bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2024 memasuki tahap 4. Penerima akan mendapatkan BLT senilai Rp900.000. Pencairan bansos ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos).

Program Kartu Lansia Jakarta dari pemerintah ini merupakan salah satu program bantuan untuk masyarakat yang sudah lanjut usia dan membutuhkan bantuan sosial.

Di tahun 2024, pemerintah masih terus melanjutkan program ini untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dari bantuan sosial yang diberikan.

Pada September lalu, Bansos PKD tahap 3 2024 sudah dicairkan. Kini pencairan masuk ke tahap 4 2024, dimulai Oktober hingga Desember 2024 dengan masing-masing bantuan Rp300.000 per bulan, sehingga total mendapatkan Rp900.000.

Penerima Kartu Lansia Jakarta akan diberikan kartu ATM Bank DKI untuk pencairan bansos dan disalurkan setiap 3 bulan sekali.

Terkait pencairan bansos kartu lansia Jakarta tahap 4, masyarakat dapat mengunjungi Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, kantor kelurahan setempat, dan laman siladu.jakarta.go.id.

