10 Raja Terkaya di Dunia, Juaranya Punya Harta Rp694,7 Triliun

JAKARTA - 10 Raja terkaya di dunia. Kehidupan kerajaan selalu identik dengan kemewahan, kekuasaan, dan kekayaan yang luar biasa. Walaupun sekarang lebih banyak negara yang menggunakan pemerintahan modern, tetapi kekayaan mereka tidak terpengaruh dan bahkan tetap bertambah hingga sekarang.

Kekayaan yang mereka miliki datang dari beberapa sumber seperti, warisan dinasti, investasi global, raja-raja ini memiliki aset fantastis yang membuat mereka menduduki peringkat teratas sebagai penguasa paling kaya di dunia.

BACA JUGA: 3 Kapolda Terkaya dari Lulusan Akpol 1991

Berikut adalah 10 raja terkaya di dunia yang masih berkuasa yang sudah dirangkum oleh Okezone, Jumat (20/12/2024):

1. Maha Vajiralongkorn (Thailand)

Raja Maha Vajiralongkorn adalah pemimpin Thailand sejak 2016 yang merupakan raja terkaya di dunia. Kekayaan Raja Vajiralongkorn berasal dari aset warisan, investasi bisnis, serta portofolio properti besar yang dikelola oleh Biro Properti Kerajaan. Harta Raja maha Vajiralongkorn mencapai USD43 miliar atau setara dengan Rp694,7 triliun (Kurs Rp16,158 per USD)

2. Mohamed bin Zayed Al Nahyan (Uni Emirat Arab)

Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, memiliki kekayaan sebesar USD30 miliar atau Rp484,740 triliun. Kekayaannya meliputi saham di ADNOC, Emirates Global Aluminium, dan maskapai Etihad Airways. Ia juga memiliki investasi signifikan di First Abu Dhabi Bank dan Burj Khalifa.

3. Hassanal Bolkiah (Brunei)

Dengan kekayaan USD28 miliar atau Rp458,424 triliun, Sultan Hassanal Bolkiah mengandalkan kekayaan dari cadangan minyak dan gas alam Brunei. Ia telah memimpin negara kecil namun kaya ini sejak 1967, menjadikannya salah satu raja terkaya di dunia.

4. Salman bin Abdulaziz Al Saud (Arab Saudi)

Raja Salman memimpin Arab Saudi sejak 2015. Kekayaannya berasal dari keluarga kerajaan yang kuat, investasi besar di sektor minyak, serta aset di real estate dan telekomunikasi. Sekarang kekayaannya mencapai USD18 miliar atau setara dengan Rp290,844 triliun.