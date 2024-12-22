Bagaimana Cara Jadi Penerima Bansos Tahun 2025?

JAKARTA - Bagaimana cara jadi penerima Bansos tahun 2025? Pemerintah terus menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Di awal 2025, bansos kembali disalurkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi.

Berikut cara jadi penerima Bansos tahun 2025 yang sudah dirangkum oleh Okezone, Minggu (22/12/2024):

1. Pastikan Memenuhi Syarat Sebagai Penerima Bansos

Sebelum mendaftar, pastikan memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Program bansos yang disediakan oleh pemerintah mencakup beberapa kategori yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Subsidi Upah.

Penerima bansos dipilih berdasarkan data yang dimiliki pemerintah. Pastikan data kependudukan sudah terdaftar dan valid agar dapat diproses lebih lanjut.

2. Mendaftar Melalui Aplikasi atau Website Resmi

Pemerintah menyediakan beberapa cara mudah untuk mendaftar bansos, baik melalui aplikasi, website, maupun daftar langsung ke kantor pemerintahan setempat.

a. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Aplikasi ini tersedia di perangkat Android dan iOS, lebih mudah untuk mendaftar dan mengecek status bansos. Berikut langkah-langkahnya:

- Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store (Android) atau App Store (iOS).

- Buka aplikasi dan pilih menu Pendaftaran.

- Isi formulir dengan data diri yang benar, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya.

- Kirimkan formulir, lalu tunggu proses verifikasi dari pihak terkait.

b. Melalui Website Resmi Kementerian Sosial

- Kunjungi laman resmi Kemensos dengan tautan kemensos.go.id lalu pilih menu Pendaftaran Bansos.

- Isi formulir dengan lengkap sesuai data yang dibutuhkan.

- Lakukan verifikasi data, lalu tunggu konfirmasi status pendaftaran.

c. Melalui Pemerintah Desa atau Kelurahan

Alternatif lainnya adalah mengunjungi kantor desa atau kelurahan setempat untuk mendaftar bansos. Petugas desa biasanya akan membantu proses registrasi dan memastikan data tercatat dengan benar.