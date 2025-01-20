Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bolehkah Debt Collector Nekat Menagih Utang Pinjol ke Tempat Kerja Nasabah? Yuk Cari Tahu

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |20:03 WIB
Bolehkah Debt Collector Nekat Menagih Utang Pinjol ke Tempat Kerja Nasabah? Yuk Cari Tahu
Bolehkah Debt Collector Nekat Menagih Utang Pinjol ke Tempat Kerja Nasabah? (Foto: Okezone.com/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA  - Bolehkah debt collector nekat menagih utang pinjol ke tempat kerja nasabah akan diulas berikut ini. Pinjaman online atau pinjol jadi salah satu solusi cepat bagi banyak orang yang membutuhkan dana mendesak. Calon nasabah cukup mengunggah foto KTP dan selfie bersama foto identitas, baik KTP maupun SIM. 

Meski cara dan syaratnya terbilang mudah, mengajukan pinjaman dari pinjol tentu memiliki risiko yang tidak bisa dianggap enteng. Terlebih kita harus berhadapan dengan debt collector atau DC saat gagal bayar. 


Kekhawatiran Nasabah Terhadap Penagihan

Mungkin salah satu kekhawatiran nasabah pinjol apakah debt collector bisa datang ke kantor ataupun tempat kerja kita untuk menagih utang? 

Kondisi ini tentu cukup dikhawatirkan oleh nasabah pinjol. Sebab, mereka akan malu dan terganggu jika penagih hutang atau debt collector secara tiba-tiba muncul di lingkungan profesional mereka. 

Sebagai informasi, debt collector atau DC merupakan pihak ketiga yang ditugaskan oleh kantor pinjol untuk menagih hutang dan mendatangi nasabah jika gagal bayar ataupun tersendat angsuran. 

Banyak kasus-kasus terkait dengan debt collector yang kerap melakukan tindakan intimidasi bahkan kekerasan saat menagih hutang kepada para nasabah. 

Aturan Hukum Mengenai Debt Collector


Melansir berbagai sumber, secara hukum debt collector tidak boleh melakukan penagihan dengan cara-cara yang mengganggu privasi nasabah peminjam, seperti mendatangi kantor ataupun tempat kerja. 

Hal tersebut ternyata telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Peraturan ini menetapkan pedoman etika bagi perusahaan pinjaman online dalam melakukan penagihan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176440//kepemilikan_asing_di_pinjol-tXg2_large.jpg
OJK: Kepemilikan Asing di Pinjol Maksimal 85 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175278//pemerintah-bJEA_large.jpg
Kemenag Jadikan Masjid Benteng untuk Mencegah Pinjol dan Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140//pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168771//mnc_bank-K3kL_large.jpg
MNC Bank Pastikan Undian Tabungan Dahsyat Berlanjut, Pengundian Terdekat pada November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/54/3165609//ilustrasi-UVib_large.jpg
Pinjol Nakal Bisa Sadap WhatsApp Kita, Ini Cara Mencegahnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement