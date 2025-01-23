IHSG Melesat ke Level 7.306 pada Jeda Makan Siang

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada jeda makan siang. IHSG berada di zona hijau dengan naik 0,68% atau 49,60 poin ke level 7.306.

1. Transaksi Perdagangan

Siang ini, Kamis (23/1/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,03 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,45 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 868.685 kali. Adapun, sebanyak 300 saham harganya naik, 241 saham harganya turun dan 257 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi menguat 1,15%, sektor bahan baku naik 0,89%, sektor teknologi naik 0,86%, sektor infrastruktur naik 0,75%, sektor siklikal naik 0,54%, sektor keuangan naik 0,43%, sektor transportasi naik 0,20% dan sektor non siklikal naik 0,03%. Sedangkan sektor properti terkoreksi 1,08%, sektor industri turun 0,37% dan sektor kesehatan turun 0,17%.

2. Saham Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) naik 27,27% ke Rp238, PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) naik 20,6% ke Rp175, dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) naik 13,33% ke Rp68.