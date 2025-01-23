Advertisement
HOT ISSUE

Berapa Lama Proses Usulan DTKS Bansos?

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |17:05 WIB
Berapa Lama Proses Usulan DTKS Bansos?
Berapa lama proses usulan DTKS bansos? (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Berapa lama proses usulan DTKS bansos? Proses pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bantuan sosial (bansos) sangat penting bagi masyarakat. Prosesnya membutuhkan 7- 15 hari kerja, meliputi tahapan pendaftaran, verifikasi, dan validasi data. 

Apabila seseorang telah terdaftar dalam DTKS, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), serta untuk mendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kartu Prakerja.

Berikut cara cek status DTKS.

Cara Cek Status DTKS

Melalui Laman Resmi Kemensos
- Akses laman kemensos “cekbansos.kemensos.go.id”.
- Masukan data wilayah dan KTP yang sesuai.
- Masukan 4 huruf yang sesuai dengan Captcha.
- Klik “Cari Data” lalu nama dan status penerima akan muncul.

Cara Mendaftar DTKS

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos


- Unduh aplikasi cekbansos di Play Store dan App Store.
- Buat akun dengan melengkapi data diri, yakni nama lengkap sesuai KTP dan KK, nomor KK, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Unggah foto KTP dan swafoto memegang KTP.
- Cek kembali data yang diinput sudah benar.
- Klik "Buat Akun Baru", lalu Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengirimkan verifikasi dan aktivasi akun melalui email.
- Apabila berhasil, pilih menu "Daftar Usulan" pada beranda.
- Isi data diri.
- Pilih jenis bantuan sosial yang ingin diajukan.

 

Halaman:
1 2
