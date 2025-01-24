5 Ciri-ciri Penipuan Berkedok Bansos, Masyarakat Harus Waspada

JAKARTA - Ciri-ciri penipuan berkedok bansos atau bantuan sosial mulai marak terjadi. Masyarakat harus waspada dengan penipuan model ini dengan memahami berbagai ciri-cirinya.

Bansos menjadi salah satu program unggulan pemerintah saat ini untuk meningkatkan dan membantu taraf hidup masyarakat menengah kebawah. Bantuan ini diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari sembako hingga uang tunai.

Namun seiring berjalannya waktu, mulai ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan program tersebut untuk meraup keuntungan.

Umumnya, penipuan berkedok bansos ini terjadi melalui media sosial dengan membuat akun palsu yang mengatasnamakan lembaga pemerintah. Akun inilah yang nantinya digunakan untuk memancing para korban.

Apabila masyarakat tidak jeli, bisa jadi mereka akan jadi korban penipuan ini. Karena itu, pahami terlebih dahulu beberapa ciri-ciri penipuan berkedok bansos ini.

1. Informasi Asal

Sebelum menuruti berbagai perintah yang diminta, sebaiknya cek terlebih dahulu apakah bansos tersebut memang program dari pemerintah atau bukan. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Apabila informasi terkait bansos tersebut memang tidak ada di situs resmi Kemensos, sudah dipastikan jika bansos itu adalah penipuan. Sebab semua regulasi dan tata cara mendapat bantuan sosial semuanya akan diinfokan oleh Kemensos.

2. Diarahkan ke Web Misterius

Apabila diarahkan ke web misterius yang bukan dari lembaga pemerointah atau Kemensos, sebaiknya jangan langsung dibuka atau diakses.

Bisa saja situs web tersebut berbahaya dan mengandung malware. Situs web dari kemensos sendiri cuma ada satu yakni di kemensos.go.id, dan selain itu sebaiknya perlu diwaspadai.