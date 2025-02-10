Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Intip Perbedaan Dividen Final dan Dividen Interim

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |17:10 WIB
Tips MotionTrade: Intip Perbedaan Dividen Final dan Dividen Interim
MotionTrade Intip Perbedaaan Dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Jika Anda termasuk orang yang aktif dalam dunia investasi pasar modal, pasti tidak asing dengan istilah dividen. Dividen merupakan bagian dari imbal hasil bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki setiap pemegang saham tersebut. 

Dividen yang diberikan mencerminkan kinerja positif perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan, biasanya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang sehat dan kepercayaan untuk membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Berdasarkan pembagiannya, dividen dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu dividen final dan dividen interim. MotionTrade telah merangkum 4 (empat) perbedaan mendasar yang membedakan dividen final dan dividem interim, antara lain:

1. Frekuensi Pembayaran


Dividen final dibayarkan sekali dalam setahun, sementara frekuensi pembayaran dividen interim dilakukan secara berkala, misalnya setiap kuartal atau semester selama tahun berjalan.

2. Keputusan Pembayaran


Pada dividen final, keputusan pembagiannya dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Dalam dividen interim, keputusan pembagian dilakukan oleh direksi dan memerlukan persetujuan dewan komisaris. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183282/mnc_sekuritas-psaU_large.jpg
Kupas Tuntas Tips Pilih Saham Murah bersama MNC Sekuritas di IG Live Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183112/mnc_sekuritas-I2Qh_large.jpg
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sekuritas x BEI Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182819/mnc_sekuritas-86Hq_large.jpg
Ikuti Promo Semarak 11.12 dari Panin Asset Management di MotionTrade, Ada Cashback Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182650/mnc_sekuritas-xlO1_large.jpg
MNC Sekuritas Cabang Bali Gelar Investor Gathering 2025 bersama Hartadinata Abadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180219/mnc_sekuritas-PNu6_large.jpg
MNC Sekuritas dan BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Widya Dharma Pontianak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179874/mnc_sekuritas-PxwC_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Respati Indonesia bersama BRI Manajemen Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement