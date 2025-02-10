Tips MotionTrade: Intip Perbedaan Dividen Final dan Dividen Interim

Jika Anda termasuk orang yang aktif dalam dunia investasi pasar modal, pasti tidak asing dengan istilah dividen. Dividen merupakan bagian dari imbal hasil bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki setiap pemegang saham tersebut.

Dividen yang diberikan mencerminkan kinerja positif perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan, biasanya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang sehat dan kepercayaan untuk membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Berdasarkan pembagiannya, dividen dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu dividen final dan dividen interim. MotionTrade telah merangkum 4 (empat) perbedaan mendasar yang membedakan dividen final dan dividem interim, antara lain:

1. Frekuensi Pembayaran



Dividen final dibayarkan sekali dalam setahun, sementara frekuensi pembayaran dividen interim dilakukan secara berkala, misalnya setiap kuartal atau semester selama tahun berjalan.

2. Keputusan Pembayaran



Pada dividen final, keputusan pembagiannya dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Dalam dividen interim, keputusan pembagian dilakukan oleh direksi dan memerlukan persetujuan dewan komisaris.