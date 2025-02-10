IHSG Sesi I Makin Anjlok, Melemah 1,66% ke 6.630

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,66% atau 111,92 poin ke level 6.630 pada perdagangan sesi pertama, Senin (10/2/2025). Di mana indeks sempat menyentuh angka terendahnya di level 6.585.



1. Konsolidasi Saham



Total volume saham yang diperdagangkan hingga jeda siang ini tercatat sebanyak 9,58 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,93 triliun dan ditransaksikan sebanyak 752.764 kali. Tercatat sebanyak 401 saham melemah, 200 saham naik dan 187 saham lainnya stagnan.

Sektor energi terkoreksi 2,99 persen, sektor infrastruktur turun 2,10 persen, sektor properti turun 1,50 persen, sektor industri turun 1,47 persen, sektor keuangan turun 1,16 persen, sektor siklikal turun 0,51 persen, sektor transportasi turun 0,47 persen, sektor bahan baku turun 0,32 persen,

sektor teknologi turun 0,15 persen dan sektor kesehatan turun 0,08 persen. Sedangkan sektor non siklikal naik 0,67 persen.