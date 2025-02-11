IHSG Ditutup Anjlok ke Level 6.531

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,75% ke level 6.531,99 pada Selasa (11/2/2025).

Sejak bel pembukaan, IHSG sempat menguat hingga 6.658,23, lalu terjerat aksi jual untuk emiten big cap hingga 6.500,46.

1. Konsolidasi Saham

Sebanyak 446 saham melemah, 182 menguat, dan 327 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan menembus Rp12,45 triliun, dengan volume 15,82 miliar lembar saham

LQ45 turun 1,44 persen ke 762,09, JII melemah 2,58 persen ke 428,84, IDX30 turun 1,23 persen ke 394,57, dan MNC36 melandai 1,36 persen ke 297,31.

Mayoritas sektor berada di zona merah. Pemberat utang datang dari infrastruktur, energi, transportasi, dan kesehatan. Sementara yang naik hanya teknologi.