HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life Hadirkan Wawasan Strategi Transformasi Digital di The 10th NXT CX - DX Summit dan Awards

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |21:12 WIB


A
A
A

JAKARTA - MNC Life, perusahaan asuransi jiwa terkemuka di bawah naungan MNC Group turut berpartisipasi dalam The 10th NXT CX - DX Summit & Awards diselenggarakan pada 10-11 Februari 2025 di JW Marriott Jakarta. 


1. Pertemukan 500 Profesional bidang Customer Experience


Acara ini mempertemukan lebih dari 500 profesional dalam bidang Customer Experience (CX) dan Digital Transformation. Dalam kesempatan ini, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ikut bertukar ide dan pemikiran mengenai tren terkini dalam dunia CX dan transformasi digital.

Dalam kegiatan tersebut, Managing Director Insurance Business Group dan Presiden Direktur MNC Life, Risye Dillianti menjadi panelis dalam sebuah diskusi panel yang bertema "Unrivalled Customer Expectations - Assess The Constantly moving Goalposts of Customer expectations to elevate experiences, Avoid mediocrity & Truly Stand out from The Competitive Crowd”.

Risye membahas bagaimana bisnis dapat menghadapi ekspektasi pelanggan yang terus berubah serta tantangan dalam mengelola kebutuhan pelanggan di tengah ketidakpastian ekonomi global. 


2. Diskusi Soroti Strategi CX dan Digitalisasi


Diskusi ini menyoroti bagaimana strategi CX dan digitalisasi dapat membantu perusahaan untuk tidak hanya memenuhi, tetapi melebihi ekspektasi pelanggan.

“Kami sangat antusias untuk berbagi wawasan, terutama mengenai bagaimana MNC Life memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kami percaya bahwa dengan terus berfokus pada inovasi dan pengalaman pelanggan, kami dapat terus memberikan layanan yang relevan dan membangun loyalitas pelanggan yang kuat,” kata Risye di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

 

1 2
