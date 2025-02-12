Andi Yuslim Patawari Sebut Kadin Jatim Harus Jadi Penyokong Terbesar Ekonomi Indonesia

SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kadin Jawa Timur 2025 di Surabaya. Musprov ini dibuka oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Muhammad Yuslim Patawari, yang juga Plt. Sekjen DPP Partai Perindo.

1. Ada 134 Peserta Musprov

Sebanyak 134 peserta menghadiri Musprov. Mereka terdiri dari perwakilan Kadin dari 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur (Jatim).

"Kita harus mendukung program pemerintah. Jawa Timur luar biasa. Jawa Timur adalah provinsi penyuplai kurang lebih 18 provinsi di wilayah Timur, pintu gerbang Indonesia timur," ungkap Andi Yuslim Patawari, Senin (10/2/2025).

Pria berdarah Bugis ini berharap, Musprov yang juga dihadiri 20 asosiasi usaha yang menjadi anggota luar biasa Jatim itu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang memaksimalkan peran Kadin dalam perekonomian nasional.

"Maka tentu kita berharap bahwa dengan adanya kontribusi Kadin khususnya Jawa Timur memberi support terbesar terhadap perekonomian Indonesia," kata Andi.