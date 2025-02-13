Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Bukan Pengekspor Buah Terbesar Dunia meski Produksi Tinggi, Kenapa?

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |21:33 WIB
RI Bukan Pengekspor Buah Terbesar Dunia meski Produksi Tinggi, Kenapa?
Ekspor Buah Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masih terdapat tantangan bagi petani mikro di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah lahan yang kecil, sehingga keuntungan yang di dapat tidak dapat sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup.


Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, 93% petani di Indonesia adalah petani mikro. Petani mikro rata-rata hanya memiliki lahan sebesar 1.000 sampai 6.000 meter dan jika berbicara petani buah, tentu lahan tersebut terbilang sangat kecil.


Sehingga hanya bisa menanam pohon dengan jumlah yang sedikit. Tentu, hal tersebut menjadi tantangan bagi para petani Indonesia, khususnya petani buah. 

1. Produksi Buah di Indonesia


Co-Founder & CEO Java Fresh, Margareta Astaman menyebutkan sebenarnya produksi buah di Indonesia sangat tinggi, tetapi Indonesia bukan ekspor yang terbesar. 

“Kita melihat bahwa Indonesia itu sebenarnya secara produksi buah sangat tinggi, tetapi kita bukan ekspor yang terbesar di dunia. Artinya ada jarak antara produksi dengan kualitas,” kata Margaretha di DBS Tower, Capital Place, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

 

