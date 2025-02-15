Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham dengan Cuan Terbesar Minggu Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |14:00 WIB
Daftar 10 Saham dengan Cuan Terbesar Minggu Ini
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang menguat signifikan sepanjang pekan ini.

1. Data BEI Pekan Ini


Data BEI periode 10 - 14 Februari 2025,  dua saham pemuncak top gainers adalah PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) dan PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM).

Kondisi itu berlangsung saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi sebesar 1,54 persen ke level 6.638,459. Namun, 

BUVA menjadi primadona pekan ini setelah meroket 40,00 persen ke harga Rp119 per saham. Transaksi sepekan saham perhotelan ini mencapai Rp37,32 miliar, dengan volume perdagangan 342,2 juta saham. 

Alhasil BUVA menanjak 98,33 persen dalam rentang waktu satu bulan. Pada penutupan perdagangan hari Jumat, (14/2/2025), BUVA berakhir tumbuh 10,19 persen.

Tidak kalah menarik, saham RAAM juga mengalami reli tajam dengan kenaikan 39,34 persen ke Rp340 dalam sepekan.

Emiten yang bergerak di industri hiburan dan media ini mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp23,28 miliar, dengan volume perdagangan mencapai 67,97 juta saham dalam sepekan.

Dalam sebulan RAAM telah menguat 37,10 persen, meskipun pada perdagangan Jumat mengalami koreksi tipis 0,58 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184727/saham-W7UF_large.jpg
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181149/laba_emiten_emas-pNO3_large.jpg
Emiten Emas (ARCI) Raup Laba Bersih Rp1,17 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180675/saham_top_losers-TmWV_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180673/saham_top_gainers-Hm7D_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 95,31 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180630/ihsg_sepekan_melemah-ph39_large.jpg
IHSG Sepekan Turun 1,3 Persen, Nilai Transaksi Harian Naik Jadi Rp22,63 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement