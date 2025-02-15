Daftar 10 Saham dengan Cuan Terbesar Minggu Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang menguat signifikan sepanjang pekan ini.

1. Data BEI Pekan Ini



Data BEI periode 10 - 14 Februari 2025, dua saham pemuncak top gainers adalah PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) dan PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM).

Kondisi itu berlangsung saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi sebesar 1,54 persen ke level 6.638,459. Namun,

BUVA menjadi primadona pekan ini setelah meroket 40,00 persen ke harga Rp119 per saham. Transaksi sepekan saham perhotelan ini mencapai Rp37,32 miliar, dengan volume perdagangan 342,2 juta saham.

Alhasil BUVA menanjak 98,33 persen dalam rentang waktu satu bulan. Pada penutupan perdagangan hari Jumat, (14/2/2025), BUVA berakhir tumbuh 10,19 persen.

Tidak kalah menarik, saham RAAM juga mengalami reli tajam dengan kenaikan 39,34 persen ke Rp340 dalam sepekan.

Emiten yang bergerak di industri hiburan dan media ini mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp23,28 miliar, dengan volume perdagangan mencapai 67,97 juta saham dalam sepekan.

Dalam sebulan RAAM telah menguat 37,10 persen, meskipun pada perdagangan Jumat mengalami koreksi tipis 0,58 persen.