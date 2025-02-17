2 Mega Proyek Energi Terbarukan Digarap, Listrik RI Bertambah 2,4 GWh

Indonesia mulai mengembangkan dua mega proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Indonesia mulai mengembangkan dua mega proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) pada tahun ini. Mega proyek, Hijaunesia dan Hydronesia akan mengakselerasi transisi energi dengan menambah kapasitas listrik sebesar 2,4 GWh secara bertahap hingga tahun 2035.

1. Progres Pengembangan 2 Mega Proyek Energi Terbarukan

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan PLN IP adalah perusahaan pembangkit listrik terbesar se-asia tenggara dengan total kapasitas pembangkit 21.5 GW, kapasitas pembangkit akan terus bertambah seiring dengan pembanguan pembangkit listrik berbasis EBT.

"Pengembangan EBT merupakan sebuah keharusan sebagai bentuk komitmen kami dalam melaksanakan transisi energi untuk membantu Pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission pada 2060," kata Edwin, Senin (17/2/2025).

Edwin melanjutkan, PLN Indonesia Power memiliki dua proyek andalan pengembangan EBT, yaitu Hijaunesia Project dengan total kapasitas 1.055 MW yang terdiri dari 12 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

"PLN Indonesia Power akan mengembangkan pembangkit listrik EBT dengan kapasitas hingga 2,4 GWh hingga 2035, project ini didominasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya," tutur Edwin.