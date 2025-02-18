Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Emas Siap Meluncur, Indonesia Punya Cadangan Emas Terbesar Dunia

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |13:41 WIB
Bank Emas Siap Meluncur, Indonesia Punya Cadangan Emas Terbesar Dunia
Bank Emas Diluncurkan di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan usaha bank emas dapat meningkatkan likuiditas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Serta dapat berperan sebagai enabler dalam menjembatani keseimbangan antara pasokan dan permintaan emas di Indonesia.

“Potensi emas dalam negeri ini dapat dimobilisasi ke sistem keuangan untuk dimonetisasi melalui usaha bulion,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta dikutip Antara Selasa (18/2/2025).

1. Indonesia Duduki Peringkat 6 Punya Cadangan Emas Terbesar

Merujuk data U.S. Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat kedelapan sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110 ton pada tahun 2023.

Indonesia juga menduduki peringkat keenam sebagai negara dengan cadangan emas terbesar yang mencapai 2.600 ton.
Saat ini, terdapat dua lembaga jasa keuangan (LJK) yang telah memperoleh izin menjalankan kegiatan usaha bank emas dari OJK yaitu PT Pegadaian (Persero) per 23 Desember 2024 serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) per 12 Februari 2025.

2. Total Emas di Pegadaian

Untuk di Pegadaian, catat OJK, saat ini total saldo deposito emas yang dihimpun oleh Pegadaian sebanyak 31.604 kilogram.
Kemudian jumlah emas titipan korporasi sebanyak 988 kilogram dan penyaluran pinjaman modal kerja emas sebanyak 20 kilogram.

 

