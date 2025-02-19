Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Minta Ormas Awasi Danantara, Ini Sikap Muhammadiyah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |10:52 WIB
Prabowo Minta Ormas Awasi Danantara, Ini Sikap Muhammadiyah
Ormas Awasi Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam pengawasan Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah badan investasi nasional.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, menilai langkah tersebut penting untuk menjaga nilai-nilai konstitusi serta budaya bangsa Indonesia.

"Ormas keagamaan dilibatkan sebagai pengawas Danantara patut kita sambut gembira karena kita ingin negara kita menjadi negara yang maju, tapi majunya tidak seperti Eropa dan Amerika serta China dan lain-lain," kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas kepada awak media, Rabu (19/2/2025).

1. Peran Ormas Keagamaan

Anwar pun menegaskan peran ormas keagamaan dalam mengawasi Danantara diharapkan dapat menjaga nilai-nilai keagamaan, keadilan, dan kebersamaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

"Kehadiran ormas-ormas keagamaan sebagai pengawas dari Danantara kita harapkan akan dapat menjaga nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi serta budaya bangsa kita, terutama untuk menjaga nilai-nilai keagamaan, keadilan dan kebersamaan yang selama ini kita junjung tinggi secara bersama," tegasnya.

2. Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Ekonomi

Anwar Abbas juga mengingatkan pentingnya memastikan bahwa pengelolaan ekonomi, terutama yang dilakukan oleh badan-badan usaha milik negara, tidak menyimpang dari filosofi dan cita-cita yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa.

"Ini penting menjadi perhatian kita bersama karena kita lihat pengelolaan ekonomi kita saat ini sudah sangat kental warna liberalisme kapitalismenya sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di negeri tampak semakin tajam dan terjal dan hal demikian tentu saja tidak kita inginkan," jelasnya.

 

1 2
