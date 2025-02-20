Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menengok Rest Area Heritage Sambut Mudik Lebaran 2025, Eks Pabrik Gula Zaman Belanda

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |21:34 WIB
Menengok Rest Area Heritage Sambut Mudik Lebaran 2025, Eks Pabrik Gula Zaman Belanda
Rest Area Heritage Siap untuk Mudik Lebaran 2025 (Foto: Okezone/Dokumentasi PP)
A
A
A

BREBES - Menengok Rest Area Heritage KM 260B Banjaratma di Brebes, Jawa Tengah menyambut mudik Lebaran 2025. Rest area ini terletak di ruas tol Pemalang-Pejagan yang dikelola oleh PT PP Sinergi Banjaratma, anak usaha PT PP Tbk (PTPP).

Rest Area Heritage ini sebelumnya adalah pabrik gula zaman Belanda yang didirikan pada tahun 1908. Kemudian, pabrik gula ini berhenti beroperasi pada 1997 dan sempat tidak dipergunakan untuk apapun selama kurang lebih 20 tahun.

pp123

Pasca gulung tikar, kompleks pabrik gula yang berdiri di lahan seluas 10,6 hektare itu ditetapkan sebagai cagar budaya.

Kemudian pabrik gula tersebut disulap menjadi  rest area. Kini Rest Area Heritage menjadi tempat estetik bagi masyarakat yang ingin istirahat, makan, beli oleh-oleh khas Brebes maupun menginap karena ada hotel.

Direktur PT PP Sinergi Banjaratma Dina Yunanda mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk merevitalisasi bekas pabrik gula zaman Belanda menjadi rest area mencapai Rp149 miliar. Revitalisasi tersebut rampung dan mulai beroperasi sebagai rest area sejak 17 Maret 2019.

PP456

Pembangunan rest area melibatkan beberapa konsorsium yang terdiri dari PT Waskita Toll Road, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT PP Properti, PT Jasamarga Properti, dan PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN).

Revitalisasi rest area dilakukan dengan mempertahankan bangunan bekas produksi gula pada zaman itu, sehingga masih terlihat bangunan tungku-tungku besar untuk memproduksi gula, serta mesin penggiling tebu besar yang juga masih dipajang di rest area tersebut. 

Hingga saat ini, kondisi bangunan rest area tersebut masih kental akan nuansa pabrik gula di masa lalu. Bahkan, masih terdapat lokomotif uap yang dipajang di sisi luar bangunan yang menggambarkan alat mobilisasi gula zaman itu.

Rest Area Heritage

"Apa yang kami bangun, atap gedung saja. Kalau (rangka) baja masih tahun 1908, masih murni dari sana. Kalau terlihat bangunan dari batu bata, itu masih lama. Atap, lantai, kawasan, 10,6 hektare ini adalah yang untuk gedung saja," kata Direktur Utama PP Sinergi Banjaratma Dina Yunanda saat ditemui di Rest Area Heritage KM 260B, Kamis (20/2/2025).

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement