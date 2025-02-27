Ini Link Resmi Kemensos untuk Cek Penerima Bansos Maret 2025

JAKARTA - Ini link resmi Kemensos untuk cek penerima bansos Maret 2025.

Bansos diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki anggota keluarga rentan yakni ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD hingga SMA, penyandang disabilitas, dan lansia.

1. Daftar Bansos

Mengutip dari laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos), penyaluran PKH menyasar kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Pencairan bansos diberikan sebanyak tiga bulan sekali dalam satu periode. Terdapat empat periode pencairan bansos dalam satu tahun, periode pertama meliputi Januari, Februari, dan Maret 2025.

Nama penerima bansos di bulan Maret 2025 dapat dicek melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Laman resmi di atas dapat melakukan pemeriksaan status penerima manfaat dan jadwal pendistribusian bansos.