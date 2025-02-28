Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Asset Management Salurkan Dana Sosial Melalui MNC Peduli ke 3 Lembaga Zakat dan Pondok Pesantren

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |09:50 WIB
MNC Asset Management Salurkan Dana Sosial Melalui MNC Peduli ke 3 Lembaga Zakat dan Pondok Pesantren
MNC Asset Management Salurkan Dana Sosial Melalui MNC Peduli ke 3 Lembaga Zakat dan Pondok Pesantren
A
A
A

JAKARTAMNC Asset Management melalui MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan sosial dengan menyalurkan dana sosial ke 3 lembaga zakat dan pondok pesantren. Kali ini, dana sosial tersebut disalurkan kepada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Rumah Zakat, dan Pondok Pesantren Darul Quran.

Acara ini dilakukan di gedung iNews Tower Jakarta (27/2/2025). Dana sosial yang diberikan oleh MNC Asset Management adalah Rp100 juta untuk LAZISMU, Rp 100 Juta untuk LAZISNU, Rp70 Juta untuk Rumah Zakat, dan Rp30 Juta untuk Pondok Pesantren Darul Quran.

Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi mengatakan penyaluran dana sosial ini merupakan bagian dari tanggung jawab MNC Asset Management dalam pengelolaan reksa dana syariah, di mana harus menyalurkan dana cleansing. 

“Sebagai bagian dari MNC Group, kami percaya bahwa memberi adalah salah satu cara untuk membantu menciptakan perubahan positif di masyarakat. Kami juga berharap berkesinambungan dan dapat bekerja sama jangka panjang dengan LAZISMU, LAZISNU, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga lainnya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184538/mnc_asset_management-UowY_large.jpg
MNC Asset Management Dorong Literasi Keuangan di Seminar Nasional Perbanas Institute 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181313/mnc_asset_management-V5qy_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179028/edukasi_reksa_dana_di_untag_surabaya-28kf_large.jpg
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177908/mnc_asset_management-qksv_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement