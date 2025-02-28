MNC Asset Management Salurkan Dana Sosial Melalui MNC Peduli ke 3 Lembaga Zakat dan Pondok Pesantren

JAKARTA – MNC Asset Management melalui MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan sosial dengan menyalurkan dana sosial ke 3 lembaga zakat dan pondok pesantren. Kali ini, dana sosial tersebut disalurkan kepada Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Rumah Zakat, dan Pondok Pesantren Darul Quran.

Acara ini dilakukan di gedung iNews Tower Jakarta (27/2/2025). Dana sosial yang diberikan oleh MNC Asset Management adalah Rp100 juta untuk LAZISMU, Rp 100 Juta untuk LAZISNU, Rp70 Juta untuk Rumah Zakat, dan Rp30 Juta untuk Pondok Pesantren Darul Quran.

Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi mengatakan penyaluran dana sosial ini merupakan bagian dari tanggung jawab MNC Asset Management dalam pengelolaan reksa dana syariah, di mana harus menyalurkan dana cleansing.

“Sebagai bagian dari MNC Group, kami percaya bahwa memberi adalah salah satu cara untuk membantu menciptakan perubahan positif di masyarakat. Kami juga berharap berkesinambungan dan dapat bekerja sama jangka panjang dengan LAZISMU, LAZISNU, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga lainnya,” ujarnya.