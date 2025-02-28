Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Lupa Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Dipermudah Akses Layanan Perpajakan

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |17:49 WIB
Jangan Lupa Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Dipermudah Akses Layanan Perpajakan
Jangan Lupa Lapor SPT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus menggelar layanan asistensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui program Pojok Pajak pada Kamis (27/2/2025). 

1. Diikuti Sekitar 30% Pegawai

Kegiatan ini berlangsung di Mall Pacific Place dan diikuti oleh sekitar 30 pegawai yang bekerja di pusat perbelanjaan tersebut. Melalui kegiatan ini, Kanwil DJP Jakarta Khusus memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mereka.

Tim penyuluh pajak yang bertugas memberikan bimbingaan langsung kepada para pegawai mall dalam proses pengisian SPT secara daring, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan terkait kewajiban perpajakan mereka.

2. Sesi Edukasi Mengenai Implementasi Coretax

Selain layanan asistensi SPT, kegiatan ini juga diisi dengan sesi edukasi mengenai implementasi Coretax, sistem perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai sistem yang akan diterapkan dalam administrasi perpajakan nasional, guna meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/09/320/1563198/ngemplang-pajak-rp-miliar-lahan-hotel-berbintang-disita-wn6psMgg7Y.jpg
Ngemplang Pajak Rp8 Miliar, Lahan Hotel Berbintang Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/01/22/20/77158/n5pobUVWMU.jpg
Wajib Pajak Diwajibkan Lapor ke Menkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/01/17/20/76114/qRXTMy5wmk.jpg
Boleh, Asal Sudah Berstatus Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/01/17/20/76113/uiUjLDEZ31.jpg
Akses BPK ke Pajak Jangan Terlalu Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/01/17/20/76112/qVXBQ2HX7D.jpg
Kisruh BPK dan Ditjen Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/01/17/20/75999/sV1tk2Tc18.jpg
Tercapai atau Tidak, Itu Relatif!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement