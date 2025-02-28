Kerja Sama Pemasaran Reksa Dana, MNC Asset Management Gandeng CGS International Sekuritas Indonesia

JAKARTA – Dalam kehidupan masyarakat masa kini, Reksa Dana semakin menjadi pilihan cermat bagi para Investor dalam berinvestasi di pasar modal. MNC Asset Management sebagai salah satu manajer investasi terkemuka di Indonesia terus berkomitmen untuk memperluas akses investasi Reksa Dana kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan memperluas kerja sama kemitraan dalam pemasaran produk Reksa Dana, sehingga semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinvestasi Reksa Dana.

Untuk itu, MNC Asset Management dan CGS International Sekuritas Indonesia sepakat untuk menjalin kerja sama kemitraan dalam pemasaran Reksa Dana yang dimulai pada bulan Februari 2025.

Perjanjian kerja sama antara CGS Sekuritas Indonesia sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD) dengan MNC Asset Management ini ditanda tangani oleh Frery Kojongian selaku Direktur Utama MNC Asset Management dan Lim Kim Siah selaku Presiden Direktur CGS International Sekuritas Indonesia.

Frery Kojongian sangat antusias atas terlaksananya kemitraan APERD dengan CGS International Sekuritas Indonesia. Pihaknya sangat bersyukur akhirnya kerja sama APERD dengan CGS International Sekuritas Indonesia dapat dimulai.

"Kami berharap kemitraan ini akan semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan produk reksa dana MNC Asset Management. Kami juga sangat antusias untuk bisa berkolaborasi dengan CGS International Sekuritas Indonesia dalam lebih banyak hal lagi kedepannya.” tegas Frery.