MNC Life Hadir di Podcast DuniaPro: Inspirasi Kepemimpinan dan Literasi Finansial untuk Gen Z

JAKARTA - PT MNC Life Assurance atau MNC Life kembali menunjukkan komitmennya dalam berbagi inspirasi dan edukasi dengan hadir dalam podcast DuniaPro bersama Founder & Managing Director Mandate Executive Search Henriko Sarin.

Dalam sesi berdurasi kurang lebih 60 menit ini, Risye Dillianti, Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, berbagi pengalaman kepemimpinan, perjalanan karier, serta pentingnya literasi finansial bagi generasi muda.

Diskusi dalam podcast ini membahas perjalanan karier Risye Dillianti, dari awal pendidikan hingga transisinya dari industri perbankan ke asuransi. Ia juga mengungkapkan bagaimana keahliannya di sektor perbankan memberikan nilai tambah dalam industri asuransi serta pentingnya kerja keras, konsistensi, dan semangat belajar dalam mencapai kesuksesan.

"Saya percaya bahwa kerja keras, konsistensi, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman adalah kunci utama dalam membangun karier. Saya tidak pernah memilih pekerjaan, justru dengan keterbukaan untuk belajar dari berbagai sektor, saya bisa berkembang dan memiliki wawasan luas," ujar Risye Kamis (13/3/2025).

Salah satu topik menarik yang dibahas dalam podcast ini adalah tantangan dalam industri asuransi serta peran teknologi dalam meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Risye menyoroti program MotionLife dan afiliasi Bestie, sebuah inisiatif dari MNC Life yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan asuransi melalui pendekatan digital di masyarakat.

"Dengan program seperti afiliasi Bestie, mereka bisa belajar tentang asuransi, memahami manfaatnya, dan bahkan ikut serta dalam edukasi dengan hanya membagikan link produk asuransi. Ini adalah cara kami untuk memastikan bahwa asuransi lebih mudah diakses oleh semua orang," tambahnya.