HOME FINANCE HOT ISSUE

Infrastruktur Efisien dan Danantara Kunci Menuju Indonesia Emas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |07:40 WIB
Infrastruktur Efisien dan Danantara Kunci Menuju Indonesia Emas
Danantara akan menjadi pilar penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja menilai bahwa infrastruktur efisien dan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045.

Denon menilai kehadiran Danantara, Sovereign Wealth Fund yang baru diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjadi game changer dalam menyehatkan semua sektor industri di Indonesia termasuk aviasi.

1. Industri Aviasi

INACA meyakini bahwa Danantara akan menjadi pilar penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Denon menilai kehadiran Danantara, Sovereign Wealth Fund yang baru diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan menjadi game changer dalam menyehatkan semua sektor industri di Indonesia termasuk aviasi.

INACA meyakini bahwa Danantara akan menjadi pilar penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

"Dengan adanya sovereign fund ini, berbagai industri, termasuk aviasi dan transportasi, akan memiliki akses pendanaan yang lebih berkelanjutan dan strategis,” kata Denon dalam Vietnam Aero Summit (VAS) 2025 yang diadakan di Ho Chi Minh City, Vietnam sebagaimana keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

2. Pentingnya Pengembangan Infrastruktur 

Denon menegaskan pentingnya pengembangan infrastruktur yang efisien dan strategis dalam mendukung pertumbuhan industri transportasi nasional.

Denon menyoroti langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo untuk menunjuk kementerian yang secara khusus mengoordinasikan pembangunan infrastruktur merupakan langkah yang sangat tepat.

 

Halaman:
1 2
