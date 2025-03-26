Konten MNC Digital Entertainment (MSIN) Terdepan, Mendominasi TV FTA, TV Berbayar dan Streaming OTT

JAKARTA - Konten internal dan saluran berbayar PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) telah menghasilkan kinerja yang kuat pada tahun 2025.

Hasilnya, empat stasiun TV FTA MNC Media & Entertainment (MNC Media) telah meraih posisi Nomor 1 dalam pangsa pemirsa, pelanggan TV berbayar dan IPTV telah mencapai rekor tertinggi, dan kinerja streaming OTT yang sangat luar biasa.

RCTI Nomor 1 dalam Pangsa Pemirsa Prime-Time TV FTA

MNC Media telah meraih posisi teratas dalam pangsa pemirsa, baik pada all-time maupun pada prime-time. Pangsa pemirsa all-time mencapai 39%, dengan pangsa pemirsa prime-time melonjak menjadi 41,3% pada Maret

2025.

Keberhasilan ini didorong melalui konten produksi internal oleh anak perusahaan MSIN, MNC Pictures (drama) dan MNC Animation (animasi), seperti Preman Pensiun 9, Terbelenggu Rindu, Mencintaimu Sekali Lagi, Entong, dan Jelang Berbuka Puasa, yang baru-baru ini mendominasi 5 program teratas setiap harinya.

Kinerja luar biasa dari TV FTA MNC Media berkorelasi langsung dengan keberhasilan platform OTT AVOD dan SVOD MSIN, RCTI+ dan Vision+, yang semakin memperkuat jangkauan dan engagement kontennya.

Pelanggan TV Berbayar dan IPTV Milik MNC Media Meroket ke Rekor Tertinggi

Layanan TV berbayar dan IPTV milik MNC Media, melalui MNC Vision, K-Vision, dan MNC Play, telah mencapai milestone baru, mempertahankan posisinya sebagai penyedia TV berbayar terbesar di Indonesia dengan lebih

dari 14,3 juta pelanggan. Keberhasilan ini didukung oleh basis 3,6 juta pelanggan bulanan yang aktif berbayar.

Faktor kunci di balik kinerja yang baik ini adalah jumlah penonton yang luar biasa dari 15 saluran berbayar internal milik MSIN, yang mencatat pangsa pemirsa gabungan sebesar 34,3% pada Maret 2025. Tiga dari saluran

ini berada di peringkat 10 teratas, sementara sepuluh saluran berada di posisi 20 teratas, memperkuat dominasi MNC Media di pasar TV Berbayar & IPTV dan kinerja luar biasa saluran berbayar MSIN.

Pertumbuhan layanan TV berbayar dan IPTV MNC Media akan tercermin dalam pertumbuhan platform SVOD OTT MSIN, Vision+, yang menayangkan saluran linear yang sama dengan yang ada pada MNC Vision, K-Vision,

dan MNC Play. Perlu dicatat bahwa Vision+ juga berfungsi sebagai opsi bundling dengan penawaran TV berbayar dan IPTV milik MNC Media.