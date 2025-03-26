Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

50.828 Pekerja Dapat BLT Rp1,2 Juta 

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |05:02 WIB
50.828 Pekerja Dapat BLT Rp1,2 Juta 
BLT Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ada 50.828 pekerja mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total Rp1,2 juta. Pencairan BLT dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, BLT sebesar Rp600.000 sudah dicairkan ke pekerja.

BLT ini merupakan bantuan untuk buruh rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

"BLT tahap pertama diserahkan sebesar Rp600 ribu per buruh. Sedangkan tahap kedua dengan nominal yang sama sebesar Rp600 ribu," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris dilansir Antara.

1. Pencairan BLT Buruh Rokok

Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian terhadap buruh rokok.

Sementara itu, Senior Manager Public Affair PT Djarum Kudus Purwono Nugroho mengungkapkan jumlah pekerjanya yang mendapatkan Program BLT totalnya ada 37.028 orang.

Dari puluhan ribu pekerja tersebut, kata dia, sebanyak 31.657 pekerja mendapatkan BLT dari Pemkab Kudus, sedangkan dari Provinsi Jateng sebanyak 5.371 pekerja.

Untuk pencairan dananya, kata dia, dijadwalkan setelah Lebaran 2025 dengan alokasi dua bulan, sedangkan nilainya sebesar Rp600 ribu per buruh.

Dia berharap dengan diterimanya BLT tersebut, maka para pekerja rokok semakin bahagia karena sebelumnya mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan.

“Mudah-mudahan bisa dipergunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok serta pendidikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192413/blt_cair-ZpsB_large.jpg
Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192470/blt_cair-m1bg_large.jpg
Penerima BLT Kesra Diminta Segera Ambil Rp900 Ribu hingga 31 Desember, Tak Dicairkan Akan Ditarik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192377/blt_kesra-wIEf_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos hingga 31 Desember 2025, Ini Cara Cek dan Ambilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191772/bencana-JI7V_large.jpg
Pengungsi Bencana Sumatera Akan Dapat BLT Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement