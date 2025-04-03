Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Elon Musk Jadi Manusia Paling Kaya di Bumi, Punya Harta Rp5.713 Triliun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |06:02 WIB
Elon Musk Jadi Manusia Paling Kaya di Bumi, Punya Harta Rp5.713 Triliun
Elon Musk Jadi Manusia Paling Kaya di Bumi, Punya Harta Rp5.713 Triliun (Foto: Reuters)
JAKARTA - Elon Musk menjadi manusia paling kaya di bumi. Dia tercatat memiliki harta kekayaan USD342 miliar atau setara Rp5.713 triliun (kurs Rp16.700 per USD).

Orang paling kaya masih Elon Musk. Bos Tesla ini diperkirakan memiliki kekayaan USD342 miliar. Meskipun menghabiskan lebih banyak waktu untuk memimpin DOGE, operasi pemotongan biaya Trump, Musk telah menambah kekayaanya hingga USD147 miliar selama setahun terakhir. 

Kekayaan Musk didorong kinerja luar biasa perusahaan SpaceX dan perusahaan AI miliknya xAI. Perusahaan tersebut gabungkan dengan raksasa media sosialnya X minggu lalu. 

Setelah Elon Musk, orang nomor dua terkaya di dunia saat ini adalah Bos Meta, Mark Zuckerberg dengan kekayaan USD216 miliar, demikian dilansir dari Forbes.

 

1 2
