HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sempat Anjlok 9,1%, Menko Airlangga: Sekarang Sudah Naik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |17:12 WIB
IHSG Sempat Anjlok 9,1%, Menko Airlangga: Sekarang Sudah Naik
IHSG Sempat Anjlok 9,1%, Menko Airlangga: Sekarang Sudah Naik (Foto: Airlangga)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ekonomi Indonesia tetap terkendali meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hari ini.

Menurut Menko Airlangga, meskipun dinamika global berhasil memengaruhi pasar domestik, namun dirinya menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi relatif stabil dan IHSG sendiri saat ini sudah berangsur pulih.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat indikator pasar keuangan masih berfluktuasi. IHSG pagi tadi sempat negatif, namun sudah berada pada tren positif, sudah naik," katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Menara Mandiri pada Selasa (8/4/2025).

1. Nilai Tukar Rupiah

Di samping itu, Menko Airlangga juga mengklaim nilai tukar rupiah juga relatif terjaga, walaupun ada pelemahan. Ia menilai pelemahan mata uang ini juga sebenarnya terjadi di negara-negara Asia lainnya, termasuk Jepang yang pelemahannya sampai 50%.

"Kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang (Indonesia lebih stabil), pelemahannya (Jepang) itu sampai 50%. Demikian pula beberapa negara lain. Bahkan Amerika menggugat pelemahan currency itu sebagai currency manipulator. Jadi itu dimasukkan sebagai bagian daripada non tarif barrier," lanjutnya.

Airlangga turut mengungkapkan bahwa kinerja surat utang negara masih cukup baik, dan cadangan devisa berada dalam kondisi yang stabil. Namun, ia menyoroti adanya peningkatan ketidakpastian ekonomi global menyusul kebijakan tarif impor Amerika Serikat.

"Nah ini akibat kebijakan tersebut, probability recession juga meningkat namun Indonesia masih relatif rendah di 5%. Kemudian trade policy uncertainty-nya juga tinggi. Sehingga kita masuk dalam kebijakan yang uncertain, terjadi gejolak," ucap Airlangga.

 

Telusuri berita finance lainnya
