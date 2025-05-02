IHSG Akhir Pekan Naik ke Level 6.815

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjelang akhir pekan ditutup naik ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini menguat 48,93 poin atau 0,72% ke 6.815,73.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (2/5/2025), terdapat 330 saham menguat, 320 saham melemah dan 309 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,8 triliun dari 19,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,24% ke 763,35, indeks JII menguat 0,70% ke 458,75, indeks IDX30 menguat 0,38% ke 396,88 dan indeks MNC36 menguat 0,71% ke 299,54.

1. Penopang IHSG

Untuk indeks sektoral seperti energi naik 0,41%, konsumer non siklikal turun 0,81%, konsumer siklikal melemah 0,08%, finansial naik 0,68%, infrastruktur naik 1,52%, properti menguat 0,87%, bahan baku 1,60%, transportasi melemah 0,25%, industri turun 0,11%, teknologi turun 0,24%, dan kesehatan naik 1,12%.