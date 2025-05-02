Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Akhir Pekan Naik ke Level 6.815

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |16:22 WIB
IHSG Akhir Pekan Naik ke Level 6.815
IHSG Akhir Pekan Naik ke Level 6.815 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjelang akhir pekan ditutup naik ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini menguat 48,93 poin atau 0,72% ke 6.815,73.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (2/5/2025), terdapat 330 saham menguat, 320 saham melemah dan 309 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,8 triliun dari 19,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,24% ke 763,35, indeks JII menguat 0,70% ke 458,75, indeks IDX30 menguat 0,38% ke 396,88 dan indeks MNC36 menguat 0,71% ke 299,54.

1. Penopang IHSG

Untuk indeks sektoral seperti energi naik 0,41%, konsumer non siklikal turun 0,81%, konsumer siklikal melemah 0,08%, finansial naik 0,68%, infrastruktur naik 1,52%, properti menguat 0,87%, bahan baku 1,60%, transportasi melemah 0,25%, industri turun 0,11%, teknologi turun 0,24%, dan kesehatan naik 1,12%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066/ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180480/ihsg_sesi_i-N21X_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180437/ihsg_dibuka_menguat-ScAd_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement