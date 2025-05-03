Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Terbaru Danantara hingga Prabowo Tegur Direksi BUMN di Rapat Tertutup

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |08:04 WIB
6 Fakta Terbaru Danantara hingga Prabowo Tegur Direksi BUMN di Rapat Tertutup
Fakta Terbaru Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri pertemuan bersama pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Aganata Nusantara (BPI Danantara) hingga jajaran Direksi BUMN. Acara Town Hall Meeting Danantara itu digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Berikut fakta-fakta terbaru Danantara hingga Prabowo tegur Direksi BUMN yang dirangkum Okezone, Sabtu (3/5/2025).

1. Digelar Secara Tertutup

Namun pertemuan ini digelar secara tertutup karena banyak masukan yang diberikan Prabowo kepada bos-bos BUMN. Menurutnya, teguran tersebut kurang elok bila disampaikan kepada direksi di hadapan wartawan.

“Ya, tertutup karena saya banyak menegur juga direksi-direksi,” kata Prabowo kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

2. Sentil Direksi Malas

Kepala Negara meminta agar manajemen BUMN untuk mengevaluasi kinerja para direksi. Ia menegaskan jika direksi yang bermalas-malasan dan menyalahgunakan kewenangan harus diganti.

“Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2 3
