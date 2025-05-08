Isu Merger dengan Grab, GoTo Buka Suara

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) kembali buka suara soal isu Grab tengah menjalin pembicaraan untuk mengakuisisi GoTo Group di kuartal II-2025.

Sekretaris Perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), R.A. Koesoemohadiani menyebut dari waktu ke waktu Grup menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak.

1. Evaluasi dengan Cermat

Dia menjelaskan adalah kewajiban Direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat, serta penuh kehati-hatian berbagai penawaran tersebut.

“Jadi hal ini untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham perseroan, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan kunci,” tulisnya dikutip keterbukaan informasi BEI, Kamis (8/5/2025).

“Namun demikian, sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh perseroan," tambahnya