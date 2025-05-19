Dukung Swasembada Pangan, Gudang Baru 2.000 Ton Siap Tampung Hasil Panen Petani

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan gudang-gudang berkapasitas 2.000 ton di berbagai daerah strategis untuk mendukung penyerapan hasil panen gabah dan beras dari petani. Gudang-gudang ini tersebar di wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, hingga Kalimantan, dan dilengkapi sistem penyimpanan serta pengelolaan logistik modern guna menjaga kualitas beras selama masa penyimpanan dan distribusi.

Direktur Komersial dan Operasi BGR Logistik Indonesia (BLI), Indra Iliana, mengatakan bahwa kesiapan infrastruktur pergudangan, sistem penyimpanan yang memadai, dan pengelolaan logistik yang profesional diperlukan untuk mendukung program penyerapan gabah/beras dari petani.

Anak usaha dari PT PPI dan bagian dari ID FOOD ini juga berperan aktif dalam menyiapkan kapasitas gudang di berbagai wilayah strategis. Tidak hanya menyediakan ruang penyimpanan, BLI juga memastikan sistem manajemen gudang berjalan secara efisien dan terintegrasi, mulai dari pencatatan, pengawasan stok, hingga distribusi ke titik-titik kebutuhan.

“Kami siap menjadi bagian dari rantai pasok strategis nasional, khususnya dalam menjaga kualitas dan kuantitas beras yang diserap BULOG agar tetap dalam kondisi baik hingga sampai ke masyarakat tepat pada waktunya,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

BLI juga memperkuat sistem monitoring digital dalam proses penyimpanan untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga selama masa penyimpanan. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani karena hasil panen mereka terserap secara optimal.